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Терминал СПГ Балтика

СПГ как импульс для второго рождения

30 марта 2017, 13:54 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 148

О развитии терминалов СПГ на Балтике

На международной конференции «Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива-2017», которая прошла в Петербурге, заместитель руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря» Андрей Юрченко коротко рассказал о планах строительства и развития терминалов СПГ на Балтике.

«Думаю, что что политическая ситуация немного повлияла на снижение развития терминалов СПГ, потому что деклараций о намерениях было много, – сказал он. – В 2013-2014 годах мы были уверены, что СПГ войдет в нашу жизнь. И умеренными темпами сегодня у нас получается внедрять СПГ в нашу жизнь».

«В правительстве РФ находятся документы о расширении порта Калининград в районе удаленного терминала Пионерский, и в течение года там будет построен причал для приема СПГ. Везут его не из Саббеты, а от нас. Поэтому между бухтами Портовая и Дальняя планируется строительство большого терминала, для того чтобы сжижать газ и с этого терминала на судах перевозить. В прошлом году была расширена территория порта Высоцк, в связи с тем что «Креогаз» планирует строительство терминала СПГ на 660 тыс. тонн ежегодно. В Усть-Луге уже есть терминал СПГ», – напомнил А.Юрченко.

Также он рассказал, что  в Большом порту Санкт-Петербург есть декларация о намерениях с одной из организаций, которая участвовала во многих проектах по строительству терминала СПГ в Горской. «К сожалению, Горская пока не входит в границы порта, – отметил А.Юрченко. – Когда-то здесь строился комплекс защитных сооружений и были построены подходной канал глубиной 4 метра с осадкой 3,6 метра для судов «река-море» и целый комплекс причального фронта». Он выразил уверенность в том, что если строительство будет разрешено и появятся средства, то Горская получит свое развитие.

«Причины, по которым развитие идет чуть медленнее, объективны, – считает А.Юрченко. – Надеюсь, что с приходом СПГ, с появлением терминалов для бункеровочных судов, которые будут принимать и отдавать СПГ, наши порты получат второе рождение».

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