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назначения Росморпорт Ейск

Назначение в Росморпорте

30 марта 2017, 13:14 / SeaNews / Рейтинг: 169

Назначен начальник Ейского управления

По информации Росморпорта, приказом ФГУП «Росморпорт» от 27.03.2017 № 230/К на должность заместителя директора Азово-Черноморского бассейнового филиала – начальника Ейского управления с 29 марта 2017 года переведен Сергей Королев, ранее занимавший должность заместителя начальника управления технической эксплуатации флота.

Напомним, до этого обязанности начальника Ейского управления с 17 марта исполнял заместитель начальника по эксплуатации Ейского управления Владислав Золотарев.

С.Королев – выпускник Высшего военно-морского училища им. М.В.Фрунзе (инженер-электромеханик), позже окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (экономист) и Тюменский государственный нефтегазовый университет Институт повышения квалификации и переподготовки (специальность – проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ).

До настоящего назначения С.Королев занимал должность заместителя начальника управления технической эксплуатации флота ФГУП «Росморпорт», ранее работал заместителем главного инженера Санкт-Петербургского государственного унитарного природоохранного предприятия «Полигон «Красный Бор», заместителем председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности правительства Санкт-Петербурга, советником генерального директора ООО «Запсибтрансгаз».

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