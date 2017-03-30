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Терминал Инвестпроект СПГ Гданьск Польша

Польша планирует новый СПГ-терминал

30 марта 2017, 12:36 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 148

Плавучую установку хотят поставить в Гданьском заливе

Желание отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Газпромом подталкивает Польшу к увеличению числа терминалов по приему сжиженного природного газа.

По информации польского национального газотранспортного оператора Gaz-System, на этой неделе должна быть завершена процедура торгов по выбору исполнителя технико-экономического обоснования проекта использования плавучей установки по хранению и регазификации СПГ (FSRU) в Гданьском заливе.

Заявки на участие в тендере подали 8 компаний. По информации Gaz-System, в настоящее время тендерная процедура завершается, до конца марта этого года оператор планирует заключить договор с подрядчиком. Разработка ТЭО должна быть завершена в ноябре.

Планируемая мощность будущего СПГ-терминала оценивается в 4,1-8,2 млрд куб. м газа в год. Принимаемый СПГ предполагается использовать не только для поставки в газотранспортные системы Польши и соседних стран, но и для бункеровки морских судов.

Ориентировочно ввод в эксплуатацию терминала может состояться в первой половине 2021 года, при условии, что правление Gaz-System примет соответствующее инвестиционное решение. По оценкам компании, суммарные затраты с учетом строительством необходимой инфраструктуры составят порядка 700 млн евро.

Напомним, что в октябре 2015 года в польском Свиноустье был открыт СПГ-терминал мощностью 5 млрд куб. м газа в год.

Как отмечают в Gaz-System, запуск терминала в Свиноустье позволил участникам рынка надеяться на дальнейшее увеличение спроса на сжиженный природный газ в стране.

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