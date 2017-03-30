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назначения собрание акционеров Maersk

Новый председатель Совета директоров A.P.Moller-Maersk

30 марта 2017, 11:12 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 232

Вступил в должность

На прошедшем на этой неделе собрании акционеров A.P.Moller-Maersk Михаэль Прам Расмуссен, в течение 14 лет возглавлявший совет директоров группы, передал бразды правления новому председателю совета директоров. Как и было объявлено раньше, на этот пост избран Джим Хагельманн Снабе.

«Скажу честно – тут нет простых путей, – сказал новый председатель совета директоров, комментируя стратегию развития группы. Стратегия требует принятия ряда важных решений – и много труда, чтобы последовательно реализовать ее. К счастью, в A.P.Moller-Maersk работают одни из самых талантливых и преданных сотрудников в отрасли. Это – то, без чего невозможно добиться успеха».

Фото с собрания акционеров

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