Отгрузки угля растут

Статистика таможни, итоги января

Российские поставки каменного угля на мировой рынок по итогам января 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 30,6% и достигли 9,53 млн тонн. В денежном выражении экспорт угля вырос на 72,4% — до 660,3 млн долларов.

Кокса и полукокса по итогам первого месяца года отгрузили почти в 2,4 раза больше, чем годом ранее — их объем составил 247 тыс. тонн. Доходы от экспорта кокса и полукокса также значительно увеличились — в 2,9 раз, до 35,7 млн долларов.