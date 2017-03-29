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Контейнерооборот Сингапур Шанхай

Контейнерооборот лидеров

30 марта 2017, 10:29 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 197

Показатели Шанхая и Сингапура за январь-февраль 2017

По итогам января-февраля 2017 года контейнерооборот Шанхая составил 5,95 млн TEU. За отчетный период через причалы порта прошло на 7,6% больше контейнеров, чем в январе-феврале 2016 года.

Сингапур за первые два месяца 2017 года обработал 4,92 млн TEU – плюс 1% к уровню января-февраля 2016 года.

В феврале этого года Шанхай перевалил 2,65 млн TEU – на 19,7% меньше, чем за предыдущий месяц, однако на 2,3% больше, чем в феврале 2016 года.

Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 2,29 млн TEU (-12,6% к январю 2017 и -3,8% к февралю 2016 года).

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