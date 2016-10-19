Новый сервис в Восточном

В ротации – Гонконг, порты Китая, Кореи и Вьетнама

На порт Восточный запущен новый Korea – Haiphong – Russia (KHPR). Как сообщили SeaNews в «Восточной стивидорной компании», он заменил действовавший ранее сервис Pusan – Vostochny Service (PVS) линии Sinokor.

Ротация на новом сервисе: Гонконг – Хайфон – Нинбо – Шанхай – Пусан – Восточный, задействовано три судна – «HSL Aqua», «FESCO Voyager» и «Kharis Heritage».

Судозаходы осуществляются еженедельно. Первый судозаход на ВСК состоялся 27 марта, терминал принял контейнеровоз «HSL Aqua», выгрузка составила 757 TEU, погрузка – 831 TEU.

Как отмечают в ВСК, обновленный сервис значительно расширяет возможности по доставке грузов: контейнеры из портов Гонконг, Хайфон, Нинбо и Шанхай будут идти напрямую на ВСК, а также в обратном направлении, минуя перевалку и ожидание в Пусане.

По словам управляющего директора ВСК Александра Дудко, обновленный сервис позволит значительно оптимизировать стоимость и сократить транзитное время доставки контейнеров из китайских, южнокорейских и вьетнамских портов в направлении ВСК и обратно и повысит привлекательность линии среди клиентов терминала.

«Кроме того, на линии будут работать суда большей вместимости, что со временем положительно скажется на динамике грузооборота ВСК и на объемах дальневосточной контейнерной отрасли в целом», – добавил А.Дудко.