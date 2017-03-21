Первый СПГ-танкер в Сабетте
Судозаход в тестовом режиме
По информации ФГУП «Росморпорт», 28 марта к технологическому причалу № 2 морского порта Сабетта встал газовоз Совкомфлота «Christophe de Margerie».
Лоцманскую проводку судна осуществляли лоцманы Архангельского филиала Росморпорта. Готовили ледовый канал и оказывали помощь при проведении швартовной операции ледоколы «Москва» и «Тор».
Судозаход осуществлен в тестовом режиме для определения маневренных возможностей судна в битом льду замкнутой акватории порта Сабетта, отмечают в Росморпорте.
В течение месяца «Christophe de Margerie» будет проходить ходовые и швартовные испытания у технологического причала. Также планируется выполнить раскантовку судна в ледовых условиях в ограниченном пространстве разворотного бассейна в акватории морского порта. Кроме того, будут отрабатываться технологические процессы погрузки-выгрузки сжиженного газа на судно.
Фото: Росморпорт
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