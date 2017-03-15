Что мешает сделке Hapag-Lloyd и UASC

Hapag-Lloyd и ряд банков опасаются изменения структуры акционерного капитала

По данным Reuters, закрытию сделки по слиянию Hapag-Lloyd и UASC препятствуют возникшие у немецкой линии и ряда ближневосточных банков опасения, что Катар может в перспективе сократить свою долю в акционерном каптале объединенной компании.

Агентство сообщает об этом со ссылкой на два источника в финансовых кругах, пожелавших остаться неизвестными. По их словам, Hapag-Lloyd и банки ждут гарантий от Qatar Investment Authority (QIA), что фонд не будете продавать принадлежащие ему акции.

Если это произойдет, то долю в объединенной линии могут приобрести конкурирующие контейнерные перевозчики, что, собственно, и вызывает беспокойство.

Кроме того, по информации одного из источников, Hapag-Lloyd хочет быть уверен, что схема финансирования сделки не развалится где-нибудь в будущем.

Напомним, когда Hapag-Lloyd и UASC только объявили о слиянии летом прошлого года, предполагалось, что сделка будет закрыта до конца 2016 года. В марте этого года компании сообщили, что закрытие откладывается до конца мая.