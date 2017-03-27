Ледовая обстановка Большой порт Санкт-Петербург Ограничения Смягчений ледовых ограничений в Петербурге 29 марта 2017, 15:52 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 118 В части судов без ледового класса В связи с улучшением ледовой обстановки распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург смягчены ограничения по режиму ледового плавания. С 00-00 3 апреля на акватории и подходах к Большому порту суда без ледового класса и суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледоколов или под проводкой ледоколов. Аналогичным образом изменяются ограничения по режиму ледового плавания в Пассажирском порту Санкт-Петербург. Оцените статью: 0