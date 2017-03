Образование фрахтовый рынок Макаровка обучение Я бы в брокеры пошел 29 марта 2017, 15:03 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 258 О подготовке специалистов в ГУМРФ В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова прошла конференция «Introduction to the world of dry bulk». В ней приняли участие курсанты университета и фрахтовые менеджеры крупных компаний-перевозчиков. Открывая конференцию, ее организатор, проректор Университета по развитию профессор Игорь Русинов отметил, что Макаровка более 20 лет готовит стивидоров, агентов, но подготовка в качестве фрахтовых менеджеров и брокеров «находится в руках самих курсантов и выпускников». Поэтому сегодня важно создать образовательное пространство, которое поможет заполнить эту нишу. Приглашенные на конференцию фрахтовые менеджеры – в недавнем прошлом выпускники Макаровки и уже успели наработать опыт в морских перевозках. Илья Плегунов (Baltnav A/S), Александр Мишин (Arvensa Transport), Сергей Иськов (Sea Brother Shipping»), Максим Чурвин (Severstal) рассказали курсантам о современных тенденциях фрахтового рынка, объяснили роль каждого участника договора морских перевозок. После дискуссии курсанты приняли участие в деловой игре, в ходе которой они учились принимать решения в реальных условиях бизнеса. Победители игры пройдут дополнительное обучение по направлению «фрахтование». Раз в месяц для них будут проводиться семинары с отработкой реальных задач во фрахтовом бизнесе. Комментируя итоги конференции, И.Русинов отметил, что в России «класс» фрахтовых брокеров пока не сформирован. «Хотелось бы, чтобы таких специалистов готовили у нас в стране, с тем, чтобы через какое-то время мы наполнили рынок этими специалистами», – сказал он. Стоит отметить, что два года назад в университете под руководством И.Русинова уже была организована школа фрахтового бизнеса. «Мы выпустили 12 человек, – рассказал Игорь Александрович. – Но сегодня уже есть другой подход, в этот бизнес приходят совершенно другие специалисты. Поэтому мы совершенно по-иному подошли к этому вопросу, сделали работу над ошибками. В итоге, по моему мнению, эта задумка у нас должна перерасти в институт фрахтовых брокеров». Он добавил, что группа, которая готова продвигать вопрос подготовки фрахтовых брокеров, уже есть, в числе прочих в нее входят и выпускники Макаровки. Всего: 10 1

















