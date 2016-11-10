Самый большой контейнеровоз готовится к первому рейсу

Второй 20-тысячник MOL примет в мае

«MOL Triumph», самый большой на сегодняшний день контейнеровоз, выйдет в свой первый рейс в апреле. По информации MOL, судно будет работать на трейде Азия – Европа на сервисе FE2 альянса THE Alliance.

«MOL Triumph» выйдет из Сингана и совершит судозаходы в порты Далянь, Циндао, Шанхай, Нинбо, Гонконг, Янтьян и Сингапур, после чего последует через Суэцкий канал в Танжер, Саутгемптон, Гамбург, Роттердам и Гавр. На обратном плече из Европы в Азию судно зайдет в Танжер и Джебель-Али.

«MOL Triumph», как и пять его систершипов, сконструирован с таким расчетом, чтобы при необходимости его можно было модернизировать под использование в качестве бункера сжиженного природного газа.

Второе судно серии MOL принимает в мае.

Основные характеристики судов: