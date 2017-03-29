Дочери нашей коллеги нужна срочная операция в Германии

Родители благодарны за любую помощь

Дочери сотрудницы SeaNews нужна срочная ортопедическая операция в Германии.

Девочке 6 лет, и она уже перенесла пять операций у нас в России. Они оказались неудачными.

Немецкие врачи дают шанс ребенку, но подчеркивают, что эта операция – последняя из возможных и права на ошибку нет.

Цена полноценной жизни ребенка – около 100 тыс. евро.

Родители будут благодарны за любую помощь.

Номер карты Сбербанка матери ребенка – 5484 5500 1137 3329

Реквизиты отца и подробности здесь https://vk.com/id420625480

Спасибо вам!