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Мурманск Терминал Инвестпроект Норильский никель

Норникель закончил реконструкцию причала в Мурманске

29 марта 2017, 12:20 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 170

И почти вдвое увеличит грузопоток через порт

28 марта был торжественно открыт реконструированный второй причал Мурманского транспортного филиала «Норильского никеля».

По информации компании, новый транспортно-логистический узел способен обрабатывать 1,5 млн тонн контейнерных грузов ежегодно. Ввод второй очереди позволит вывести терминал на полную мощность и увеличить грузопоток почти в два раза – с 780 тыс. до 1,5 млн. тонн в год. Складские мощности составляют 100 тыс. кв. м.

Причалы оборудованы портальными кранами грузоподъемностью от 40 до 80 тонн. Инвестиции в реализацию этого проекта составят около 2,4 млрд рублей. Реализацию инвестиционного проекта по созданию перегрузочного терминала в Мурманске началась в 2005 году, в 20014 году к причалу встало первое судно.

Ко второму этапу реализации проекта приступили в августа 2015 года. Проектом была предусмотрена реконструкция причала №2 с созданием соответствующей инфраструктуры, а также дноуглубительные работы, монтаж кранов и тыловых контейнерных перегружателей.

Общая сумма, направленная на модернизацию мурманского терминала, составила 4,6 млрд рублей. Длина нового причала – 310 метров, он сможет принимать суда с осадкой до 11,2 метра, а сам перегрузочный терминал способен обрабатывать одновременно от двух до трех судов в зависимости от их размера и грузоподъемности. Причал №1 принимал суда только с осадкой до 6 м.

Напомним, что для «Норильского никеля» создание перегрузочного терминала в Мурманске было приоритетным проектом, так как после закрытия никелевого завода в Норильске вся производимая там продукция – файнштейн (промежуточный продукт при производстве меди и никеля из сульфидных руд) – должна перерабатываться на Кольском ГМК, что означает существенное увеличение грузопотока по маршруту Дудинка – Мурманск  По данным SeaNews, контейнерооборот Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК Норильский никель» в 2016 году увеличился на 18,3% и составил 43,9 тыс. TEU.

Фото: Росморпорт

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