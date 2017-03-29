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TransRussia / TransLogistica: новые возможности развития и оптимизации транспортной логистики

29 марта 2017, 11:48 / SeaNews / Рейтинг: 210

Более 30% компаний в этом году – новые участники

В этом году в выставке принимают участие более 300 компаний из различных стран мира, представляющие услуги по перевозке грузов автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом, услуги экспедирования грузов, услуги по обработке грузов в терминалах и портах и IT-решения.

Национальные экспозиции представят компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии. Среди представленных участниками направлений перевозок – внутрироссийские направления, страны СНГ, Восточная Европа, Западная Европа, Северная Америка, Южная Америка, Азия.

Более 30% компаний – это новые участники, среди них: Andsoft, Canavara Group, FKK Group, Mammoet, Toyo Trans, Trans Torg Azerbaijan, «АйТренд», «Атлантик Карго Сервис», «Деловые Линии», «Оборонлогистика», «Первая тяжеловесная компания», «Самсунг СДС Глобал ЭсСиЭл Рус», «Танк-контейнер сервис» и другие.

Подробности – в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

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