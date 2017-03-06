Финансы ТрансКонтейнера

Отчет по МСФО за 2016 год

ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало финансовые результаты за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Выручка составила 51,5 млрд рублей – на 21,1% больше, чем по итогам 2015 года. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 8,3% до 21,99 млрд рублей.

Показатель EBITDA увеличился на 8,8% до 7,1 млрд рублей. Чистая прибыль компании выросла на 14,6% и составила 3,2 млрд рублей.

Как поясняют в ТрансКонтейнере, на динамику чистой прибыли оказали влияние рост объемов перевозок вагонным и контейнерным парком компании, расширение спектра транспортно-логистических услуг, контроль над издержками и эффективное управление подвижным составом.

По состоянию на 31 декабря 2016 года сумма активов Общества составила 51,8 млрд рублей, долг – 9,1 млрд рублей, чистый долг (за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) – 3,5 млн рублей.