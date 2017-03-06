Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
6 марта 2017
17:02Томатный блок-трейн
20 февраля 2017
10:45Новый председатель Совета директоров ТрансКонтейнера
16 февраля 2017
13:12Финансы ТрансКонтейнера
20 января 2017
10:32Изменения в составе совета директоров ТрансКонтейнера
18 января 2017
12:43Российский рынок жд контейнерных перевозок на историческом максимуме
29 ноября 2016
10:45Контейнерный поезд Владивосток – Тольятти
28 ноября 2016
17:45ТрансКонтейнер увеличил прибыль
15:07ТрансКонтейнер привез в Усть-Лугу пеллеты
25 ноября 2016
12:59Меморандумы ТрансКонтейнера
17 ноября 2016
16:47Завершена реконструкция терминала ТрансКонтейнера
ТрансКонтейнер Финансы МСФО

Финансы ТрансКонтейнера

29 марта 2017, 11:34 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 184

Отчет по МСФО за 2016 год

ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало финансовые результаты за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Выручка составила 51,5 млрд рублей – на 21,1% больше, чем по итогам 2015 года. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 8,3% до 21,99 млрд рублей.

Показатель EBITDA увеличился на 8,8% до 7,1 млрд рублей. Чистая прибыль компании выросла на 14,6% и составила 3,2 млрд рублей.

Как поясняют в ТрансКонтейнере, на динамику чистой прибыли оказали влияние рост объемов перевозок вагонным и контейнерным парком компании, расширение спектра транспортно-логистических услуг, контроль над издержками и эффективное управление подвижным составом.

По состоянию на 31 декабря 2016 года сумма активов Общества составила 51,8 млрд рублей, долг – 9,1 млрд рублей, чистый долг (за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) – 3,5 млн рублей.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
29 марта 2017
17:02New Weekly №30 Грузооборот портов Южного региона, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
17:01New Weekly №30 Контейнерооборот портов Южного региона, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
11:34Финансы ТрансКонтейнера
10:16Росморпорт сократил прибыль
28 марта 2017
15:48Экспорт черных металлов
11:10Экспорт водки на уровне прошлого года
27 марта 2017
15:17Экспорт удобрений
14:58Hapag-Lloyd рассчитывает на улучшение рыночной конъюнктуры
14:07Импорт кофе вырос, а сахара – упал
12:32Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2017
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное