Опасный – на море, безопасный – на жд

Об определении опасного груза

Кто определяет, опасный груз или нет, почему необходим паспорт безопасности, помогают ли международные морские нормативные документы классифицировать опасный груз в случае мультимодальных перевозок – эти вопросы обсудили на 13-й международной конференции «Смешанные перевозки опасных грузов».

Нередко в паспорте безопасности одно и то же вещество, изготовленное разными организациями, указывается в одном документе как опасный груз, в другом – как безопасный. Более того, случается, что одно ведомство считает груз опасным, когда как в другом ведомстве его рассматривают как безопасный. Об этом парадоксе рассказал на 13-й международной конференции «Смешанные перевозки опасных грузов», организованной Международной ассоциацией по опасный грузам и контейнерам, генеральный директор Ассоциации Михаил Огнев.

«Такое непонимание сдерживает интермодальные перевозки, а также взаимодействие порта с разными видами транспорта», – отметил М.Огнев. – Груз везут в контейнерах под одним знаком опасности, установленным, допустим, РЖД, а порту приходится удалять эти знаки и наносить свои. Во-первых, это небезопасно, во-вторых, это дополнительные расходы перевозчиков».

То, что такие ситуации достаточно часто встречаются на практике, подтвердила представитель Новороссийского морского торгового порта: «У нас возникла неоднозначная ситуация, когда груз транспортирует РЖД железнодорожным транспортом, и они определяют его как опасный. Однако на морской транспорт этот же груз отгружается как неопасный. Это требования, которые связаны с оформлением документов на судно, но коносамент и поручения совершенно не содержат информацию, что это опасный груз. И как себя в этой ситуации вести, мы не знаем».

Своим мнением по этой проблеме поделился начальник лаборатории перевозок опасных, наливных и продовольственных грузов АО «ЦНИИМФ» Олег Буров: «Чтобы определить, опасный груз или не опасный по всем международным правилам, там написано, что груз квалифицируется грузоотправителем. Это подтверждает и Международный кодекс по перевозке опасных грузов». Он добавил, что с проблемой, с которой столкнулись в Новороссийском порту, они знакомы. «Мы постоянно сталкиваемся с тем, что груз перевозится той же железной дорогой по своим правилам, потом он приходит в порт, а там спрашивают – что с этим делать? Груз в таком случае необходимо провозить по морским параметрам. Потому что в жд перевозках свои знаки опасности, свои обозначения, свои категории на тару». О.Буров рекомендовал следовать паспорту безопасности грузов. «Я не вижу другого, на что можно опереться. Тем более, он утвержден организацией, которая несет за это ответственность», – сказал он.

В свою очередь представитель Международной морской организации (IMO) Ирфан Рахим отметил, что некоторые виды веществ имеют переменный характер, при определенных условиях одни становятся опасными, при других – они неопасные, например, сера. «Нужно ссылаться на Международную конвенцию по перевозке опасных грузов, – сказал он. – Конкретное вещество может иметь переходную категорию. Если посмотреть на документ, можно понять, при каких условиях грузы могут приобретать такой характер».

Резюмируя дискуссию, М.Огнев подчеркнул, что необходимо вести работу по гармонизации документов, которые регламентируют перевозку опасных грузов на всех видах транспорта. «Если бы стивидорные компании, порты и все заинтересованные стороны собрали информацию о несостыковках в определении, опасный груз или нет, мы могли бы обратиться в Министерство транспорта РФ», – сказал он.