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Финансы Росморпорт

Росморпорт сократил прибыль

29 марта 2017, 10:16 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 231

При росте выручки

ФГУП «Росморпорт» опубликовал отчет о финансовых результатах за 2016 год.

Выручка предприятия выросла на 8,9% до 22,6 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась на 17,5% до 4,9 млрд рублей.

Прибыль от продаж упала на 41% до 1,8 млрд рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 19,9% до 1,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила 929,7 млн рублей – в 1,4 раза ниже, чем годом ранее.

Себестоимость продаж в 2016 году увеличилась на 19,4% до 17,7 млрд рублей. Управленческие расходы выросли на 6,4% до 3,1 млрд рублей.

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