St-Petersburg Freight Cup 2017 стартует 6 апреля

За главный приз будут бороться 8 команд

В этом году в ставшем уже традиционном турнире питерских контейнерщиков по мини-футболу St-Petersburg Freight Cup 2017 примут участие 8 команд.

Половина из них – сборные. Как пояснили SeaNews в оргкомитете турнира, это связано с тем, что в этом году регламент не позволяет включать в состав команды легионеров.

Команды-участники турнира:

APL + Внештранс

Балтика Транс

Containerships

OOCL + Транслогистик

Maersk

FMG + Райнотранс

Модуль + Форвард

IBS

Турнир стартует 6 апреля. Первые матчи пройдут на стадионе «Локомотив».