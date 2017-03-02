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St-Petersburg Freight Cup Футбол

St-Petersburg Freight Cup 2017 стартует 6 апреля

29 марта 2017, 09:46 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 283

За главный приз будут бороться 8 команд

В этом году в ставшем уже традиционном турнире питерских контейнерщиков по мини-футболу St-Petersburg Freight Cup 2017 примут участие 8 команд.

Половина из них – сборные. Как пояснили SeaNews в оргкомитете турнира, это связано с тем, что в этом году регламент не позволяет включать в состав команды легионеров.

Команды-участники турнира:

  • APL + Внештранс
  • Балтика Транс
  • Containerships
  • OOCL + Транслогистик
  • Maersk
  • FMG + Райнотранс
  • Модуль + Форвард
  • IBS

Турнир стартует 6 апреля. Первые матчи пройдут на стадионе «Локомотив».

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