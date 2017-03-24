За и против «Платона»

За что бастуем – мнение профессионала отрасли

Водители большегрузов в Ленинградской области второй день участвуют во всероссийской акции протеста против системы «Платон». Сегодня, как и вчера, на Московском шоссе стояли машины. Акцию, которая началась 27 марта, поддерживают во многих регионах страны.

Основные требования, которые выдвигают тракеры, – полная отмена «Платона» и наведение порядка с акцизами на топливо.

Своим экспертным мнением о сложившейся ситуации поделился Константин Буланьков, в прошлом директор АТП-5 и председатель совета ассоциации «Грузавтотранс»:

- Такой информации от исполнителя о том, что с введением «Платона» уменьшится транспортный налог, на что сетует большинство водителей большегрузов, не поступало. Законодатель тоже такой информации не давал. Это уже какая-то производная, которую интерпретировали.

Что касается самой платежной системы, то такая практика присутствует во всем мире. Чего-то нового здесь нет. Раньше дорожные фонды формировались из бюджета страны, строительство федеральных дорог финансировалось тоже из него. Сегодня, в нашей экономической обстановке, логично, что те, кто зарабатывает на дорогах, должны вносить средства на строительство, ремонт и развитие дорог.

Возмущения «Платоном» начались еще в 2015 году. Правильнее было бы сказать, что «Платон» стал последней каплей, его введение просто вскрыло целый пласт проблем в этой отрасли. И в какой-то степени и ассоциация «Грузавтотранс» приложила к этому руку с тем, чтобы исполнителю показать на недоработки. Наша лепта тоже была, чтобы исполнитель начал интересоваться этими проблемами.

Я как человек, 18 лет отработавший в транспортной отрасли, могу сказать, что сегодня «Платон» не самая большая проблема. Почему же «Платон» на устах? Вернемся опять в 2015 год: на фоне всех проблем и свалившегося на перевозчиков «Платона» уже тогда люди вышли на улицу и сказали: давайте что-то менять. Но появились силы, которые не заинтересованы конструктивно наладить жизнь и призвать исполнителя выполнять свои обязанности. И есть люди, которым интересно пожечь покрышки. Многие из участников акции выступают с лозунгами «Долой «Платон!». А если разобраться, «Платон» - это прежде всего система, которая обеспечивает удобную возможность оплатить тариф за федеральную дорогу. Почему такой лозунг? Потому что он не имеет окончательной цели. А когда людям пропагандируют лозунг без окончательной цели, этим лозунгом можно пользоваться долго.

Мое мнение, те, кто сегодня поддерживает движение под условным названием «Долой «Платон!», это перевозчики ниже среднего и низкого звена, порой в рамках российского законодательства не до конца оформленные как автоперевозчики.

Про акцизы скажу следующее: несколько лет назад от исполнителя было, так скажем, некорректное заявление, так и не реализованное – якобы в перспективе будет отменен транспортный налог и нагрузка заменится на дополнительный акциз на топливо. Здесь, в принципе, есть социальная справедливость. Но этого не случилось. Я считаю, что если что-то заявлено обществу, оно должно быть уже подготовлено и проверено. Поставим себя на место исполнителя: убираем транспортный налог, который формирует дорожный фонд и регионов, тогда полностью оголяется финансирование дорожных фондов регионов. Акцизные средства поступают в региональные бюджеты. Представьте, мы отменяем в многомиллионом Санкт-Петербурге транспортный налог, но при этом вводим акцизы. Акцизы перечисляются туда, где производится топливо. В таком случае будут ли сформированы дорожные фонды? Нет. У нас огромная страна, есть регионы, где производят топливо, но ездят, условно говоря, три машины, а в миллионных городах нет нефтяных вышек, переработка топлива в нашем регионе достаточно скудная. Таким образом, в большом городе обнуляются дорожные фонды.

Один нелепо придумал, второй подхватил, отсюда в народе возникло непонимание.

Я думаю, необходимо создавать медийные проекты, которые будут разъяснять некоторые вопросы. Необходимо воспитывать гражданское общество, которое имело бы конструктивный механизм воздействия на исполнителя.