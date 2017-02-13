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Ространснадзор Коллегия Соколов Максим Юрьевич

Коллегия Ространснадзора

28 марта 2017, 16:52 / SeaNews / Рейтинг: 266

Проверок меньше, нарушений больше

28 марта министр транспорта РФ Максим Соколов принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, в заседании участвовали министр РФ Михаил Абызов, руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, руководители подведомственных агентств, представители Государственной Думы, Совета Федерации, транспортных организаций.

«Несмотря на снижение количества проверок хозяйствующих субъектов, выявляемых нарушений меньше не становится, что говорит о повышении качества вашей работы», – отметил, комментируя результаты деятельности Ространснадзора в 2016 году, М.Соколов. По его словам, в прошлом году показатель выявленных нарушений транспортного законодательства вырос на 21%.

Помимо этого, Службой проведена большая работа по подготовке нормативной базы и проверочных листов с требованиями, соблюдение которых оценивается в рамках мероприятий по контролю и надзору.

Важным направлением деятельности М.Соколов назвал работу по снижению аварийности и тяжести последствий чрезвычайных ситуаций на транспорте. Он уточнил, что в рамках приоритетной госпрограммы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» необходимо будет решить ряд задач по изданию нормативных правовых актов.

Министр также рассказал о работе Ространснадзора по переходу на риск-ориентированную модель контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, продолжается внедрение информационно – телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять дистанционный надзор за соблюдением требований по безопасности на наиболее уязвимых объектах. Как подчеркнул М.Соколов, необходимо сосредоточится на повышении профессионального уровня инспекторских кадров, их материальном стимулировании и социальной поддержке.

Отдельно глава Минтранса поблагодарил сотрудников Ространснадзора за проводимую работу по обеспечению транспортной безопасности на объектах, задействованных в проведении Кубка Конфедерации – 2017 и Чемпионата мира – 2018. Ространснадзор, отметил М.Соколов, уже выполняет поручение Правительства по проведению внеплановых проверок субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков на территории городов, организующих эти мероприятия.

В.Басаргин выступил с докладом «О результатах контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и ее территориальных управлений в 2016 году и задачах на 2017 год».

Фото Алексея Трошкина, пресс-служба Минтранса России

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