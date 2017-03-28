Вырос как в объеме, так и в деньгах

По итогам января 2017 года российский экспорт черных металлов составил 2,8 млн тонн, что на 11,2% больше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт черных металлов увеличился по сравнению с январем прошлого года на 67,3% — до 1,2 млрд долларов.

В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали в отчетном месяце отгрузили почти 1,2 млн тонн — на 10,3% больше, чем в январе 2016 года. Доходы от экспорта данного типа черных металлов также значительно выросли — на 84,1%, до 455 млн долларов.

Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, в первый месяц года было вывезено 607,4 тыс. тонн — на 4% больше, чем в январе прошлого года. В стоимостном выражении экспорт плоского проката составил 301,2 млн долларов, что на целых 72% больше, чем годом ранее.

Российские поставки ферросплавов на мировой рынок в январе текущего года также существенно выросли — на 50,9%, достигнув 65,2 тыс. тонн. Доходы от экспорта ферросплавов по сравнению с январским показателем 2016 года увеличились на 82,8% — до 113 млн долларов.

В то же время объем вывезенного чугуна по итогам отчетного месяца сократился на 61,2% до 75,2 тыс. тонн. В деньгах экспорт чугуна снизился на 37,8% и составил 23,7 млн долларов.