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фрахтовые ставки Балкер Baltic Dry Index

Baltic Dry Index показал максимум за два года

28 марта 2017, 15:00 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 281

Ставки на большинство типоразмеров балкеров выросли

Baltic Dry Index, который чуть более года назад опустившийся до исторического минимума, на этой неделе достиг наивысшего за последние два года показателя.

В понедельник удельный вес индикативного показателя, отражающего состояние рынка перевозок навалочных и насыпных грузов, а через него состояние промышленности и экономики в целом, составил 1282 пункта. Это максимальное значение, зафиксированное с ноября 2014 года.

По оценке Reuters, рост произошел в основном за счет роста ставок на крупнотоннажные балкеры.

По данным агентства, средняя величина фрахтовой ставки для судов типа Capesize выросла на 1188 долларов до 19266 долларов в день, ставки на Panamax’ы увеличились на 280 долларов до 10066 долларов в день.

В сегменте судов меньшего тоннажа ставки на балкеры Supramax снизились, ставки на Handysize, наоборот, выросли.

Фото: Динамика Baltic Dry Index, источник – Bloomberg

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