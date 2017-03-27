Baltic Dry Index показал максимум за два года

Ставки на большинство типоразмеров балкеров выросли

Baltic Dry Index, который чуть более года назад опустившийся до исторического минимума, на этой неделе достиг наивысшего за последние два года показателя.

В понедельник удельный вес индикативного показателя, отражающего состояние рынка перевозок навалочных и насыпных грузов, а через него состояние промышленности и экономики в целом, составил 1282 пункта. Это максимальное значение, зафиксированное с ноября 2014 года.

По оценке Reuters, рост произошел в основном за счет роста ставок на крупнотоннажные балкеры.

По данным агентства, средняя величина фрахтовой ставки для судов типа Capesize выросла на 1188 долларов до 19266 долларов в день, ставки на Panamax’ы увеличились на 280 долларов до 10066 долларов в день.

В сегменте судов меньшего тоннажа ставки на балкеры Supramax снизились, ставки на Handysize, наоборот, выросли.