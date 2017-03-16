О государственном контроле и надзоре в сфере жд перевозок

Итоги 2016 года

Участники 13-й международной конференции «Смешанные перевозки опасных грузов и контейнеров», организатором которой является Международная ассоциация по опасным грузам и контейнерам, обсудили вопросы осуществления государственного надзора и контроля в сфере перевозок грузов, в том числе и опасных, на железнодорожном транспорте. Основным докладчиком по этому вопросу выступил начальник отдела по опасным грузам и чрезвычайным ситуациям Госжелдорнадзор Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Аршавир Киракосян. Он рассказал об итогах работы Государственного железнодорожного надзора за 2016 год.

Как отметил А.Киракосян, профилактическая работа позволила значительно сократить количество событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации жд транспорта. «Практически в два раза по сравнению с 2015 годом снижено количество отцепов вагонов от пассажирских или пригородных поездов в пути следования, а также количество отцепок от грузовых поездов на пути следования, перегонах или промежуточных станциях из-за нагрева буксового узла, нарушения технических условий погрузки или излома боковых рам. Стабилизировалась ситуация с изломом литых деталей подвижного состава. Вместе с тем не улучшается ситуация с просрочкой «тяжелых» видов ремонта путей», - проаназировал он общую ситуацию.

В 2016 году Управление разработало риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности, позволяющий концентрировать работу на наиболее проблемных сферах транспортного комплекса и участников перевозок. Анализ материалов позволил спрогнозировать в поднадзорном транспортном комплексе и выработать комплекс мероприятий, позволяющий повысить эффективность контрольно-поднадзорной деятельности, снизив при этом уровень опасность грузодвижения.

«Под нашим надзором находится более 20 тыс. юридических лиц и почти 200 тыс. путей общего и необщего пользования, – рассказал А.Киракосян. – За прошлый год было проведено более 2,5 тыс. инспекторских проверок. Выявлено около 40 нарушений и привлечено к ответственности около 13 тыс. физических, должностных и юридических лиц. 2130 дело направлено в суд, отставлено от эксплуатации более 9 тыс. вагонов и 1390 локомотивов.

«К сожалению, ситуация с обеспечением безопасности поездов положительной динамике пока не наблюдается» – резюмирует А.Киракосян. – Таким образом, в 2016 год на железных дорогах России допущено 17 крушений и 6 аварий, за аналогичный период 2015 года – 15 крушений и 6 аварий. При этом погиб один человек, травмированы три человека».

Привлечено к административной ответственности за допущенные нарушения было 136 человек. Самих транспортных происшествий произошло более 5 тыс. При этом было повреждено 115 тыс. 259 единиц подвижного состава. В результате проведенных расследований происшествий и анализа их причин можно сделать вывод, что их основу составляют два фактора: один из которых – систематическое и сознательное нарушение должностными лицами транспортных предприятий норм действующего законодательства, которое регламентирует производственные процессы и безопасность движения. И второе – это сознательное снижение критериев безопасности подвижного состава путем изменения технологического цикла при проведении ремонтных работ, в том числе и модернизации.

«Вступивший в силу технический регламент Таможенного Кодекса и внесенные изменения в правила эксплуатации ужесточили требования по безопасности вагонов, однако многие иностранные компании считают, что российские требования на них не распространяются, – подчеркнул А.Киракосян. – Выявлены многие факты некачественного ремонта вагонов на иностранных предприятиях».

Также он добавил, что в 2016 году введен запрет на эксплуатацию на территории нашей страны около 3,5 тыс. грузовых и пассажирских вагонов иностранных государств, которые не соответствуют требованиям российского законодательства. Госжелдорнадзор намерен в полной мере реализовать полномочия по обеспечению государственного контроля над соблюдением технических регламентов. Под его юрисдикцию попадают три регламента: «О безопасности подвижного железнодорожного состава», «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

Не оставлены Госжелдорнадзором без внимания изломы боковой рамы тележки вагона. Их количество за прошлый год составило 11 случаев. В этой связи с начала года выдано предписания по изъятию из эксплуатации потенциально опасные боковых рам около 700 единиц.

«Также вызывает озабоченность состояние рефрижераторного вагонного парка, эксплуатируемого на путях общего пользования, – продолжил А.Киракосян. – В ходе проверок выявляются факты переоборудования вагонов без соответствующей конструкторской и нормативной документацией, а на некоторых предприятиях – и без соответствующих разрешений. По данным, которые к нам поступают, это вагоны приобретаются как на территории России, так и в странах ближнего зарубежья».

Не может вызывать тревогу ситуация с отцепками грузовых вагонов. По информации Госжелдорнадзора, за 2016 год на сети дорог допущено более 3,5 тыс. отцепок вагонов от грузового поезда, что составляет почти 70% от всех событий, связанных с нарушением правил обеспечения безопасности. «В прошлом году произошло два саморассцепа вагонов пассажирских поездов из-за неисправности автосцепа. – сказал А.Киракосян. – В связи с этим были выданы предписания об остановке производства этих автосцепов. И об изъятии из эксплуатации пассажирских вагонов, которые были укомплектованы этими устройствами. Еще один волнующий вопрос – пожарная безопасность подвижного состава. Под нашим надзором находится более 20 тыс. локомотивов и порядка 25 тыс. пассажирских вагонов, из них 14 тыс. пригородных поездов».

Также он привел статистику пожаров, произошедших при эксплуатации подвижного состава. В прошлом году зарегистрировано 78 пожаров, что на 40% меньше показателя 2015 года. В результате пожаров погибли два человека и один был травмирован. Общий анализ показал, что количество пожаров при эксплуатации локомотивов уже несколько лет превышает 50% от общего количества пожаров при эксплуатации подвижного состава. Тридцать восемь пожаров на локомотивах случились из-за технической неисправности. Около тысячи человек привлечено к ответственности.

В 2106 году на жд переездах произошло 211 ДТП. В результате пострадало 108 человек, из них 31 человек погиб, 49 серьезно травмированы.

Что касается обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов, в прошлом году на жд сетях произошло два крушения составов с опасными грузами. Актуальными вопросами остается перевозка опасных грузов в вагонах, не предусмотренных под эти цели. Общее количество инцидентов с опасными грузами в прошлом году составил 341 случай, что на 30 происшествий меньше по сравнению с 2015 годом. Основная причина – это течи из-за дефектов цистерн, через неплотно закрытые люки, а также возгорание груза или его просыпание. Особо А.Киракосян подчеркнул, что, в первую очередь, это происходит из-за высокой степени износа и неудовлетворительного состояния подвижного состава.

Еще одна тема, которую затронул А.Киракосян, – лицензирование. Он рассказал, что с начала 2017 года действует 4194 лицензии, основная доля приходится на лицензии на разгрузочно-погрузочные работа применительно к опасным грузам на железной дороге. Их количество составляет 4134. 18 лицензий на перевозку опасных грузов на перевозку жд транспортом. При осуществлении лицензионного контроля был выявлен 121 хозяйствующий субъект, деятельность которых осуществлялась без соблюдений требований лицензионного контроля, что составило 52% от уровня лицензиатов. Сумма штрафов составила более 7 млн рублей.