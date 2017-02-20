Новый сервис Unifeeder

Гданьск – Котка – Петербург

Unifeeder запускает новый сервис между портами Гданьск, Котка и Санкт-Петербург. Первый рейс планируется 13 мая.

Терминалы и состав судов, обслуживающих сервис, будут определены ближе к началу его работы.

Как отмечают в компании, новый сервис обеспечит короткое время транзита на/из Петербурга и Котки, а также облегчит регулярную доставку порожняка из Польши в Россию и Финляндию.

С учетом нового сервиса, клиенты в России и Финляндии смогут выбирать внутри сети Unifeeder доставку с трансшипментом через Гданьск, Гамбург, Бремерхафен, Роттердам и Антверпен.