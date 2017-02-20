Новый сервис Unifeeder
28 марта 2017, 13:44 / SeaNews / Рейтинг: 70
Гданьск – Котка – Петербург
Unifeeder запускает новый сервис между портами Гданьск, Котка и Санкт-Петербург. Первый рейс планируется 13 мая.
Терминалы и состав судов, обслуживающих сервис, будут определены ближе к началу его работы.
Как отмечают в компании, новый сервис обеспечит короткое время транзита на/из Петербурга и Котки, а также облегчит регулярную доставку порожняка из Польши в Россию и Финляндию.
С учетом нового сервиса, клиенты в России и Финляндии смогут выбирать внутри сети Unifeeder доставку с трансшипментом через Гданьск, Гамбург, Бремерхафен, Роттердам и Антверпен.
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