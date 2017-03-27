Экспорт водки на уровне прошлого года

Итоги января

Объем российского экспорта водки по итогам января 2017 года практически сохранился на уровне прошлого года и составил порядка 107,5 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт — рост составил всего 0,2%. В деньгах экспорт водки вырос на 12,5% — до 6,3 млн долларов.

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении в январе составил 110,1 млн долларов, превысив тем самым показатель января 2016 года на 64,6%.

Сигарет и сигар, по данным ФТС РФ, в отчетном месяце было импортировано на сумму 10,9 млн долларов — на 23,9 больше, чем годом ранее.