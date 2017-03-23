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Уголь Терминал дноуглубление Восточный порт

В Восточном завершили дноуглубление

28 марта 2017, 10:34 / SeaNews / Рейтинг: 115

Под балкеры до 180 тыс. тонн дедвейта

У грузового причала №51 Третьей очереди АО «Восточный Порт» завершены дноуглубительные работы. Как сообщили SeaNews в порту, теперь здесь смогут швартоваться сухогрузы дедвейтом до 180 тысяч тонн.

Объем дноуглубления составил более 30 тыс. куб. м, глубина была доведена до отметки более 16 м.

Работы велись с начала марта, выполняло их ООО «Морские технологии», ранее эта же компания осуществляла дноуглубительные работы на подходном канале и маневровой акватории от причала до входа в порт.

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