В Восточном завершили дноуглубление

Под балкеры до 180 тыс. тонн дедвейта

У грузового причала №51 Третьей очереди АО «Восточный Порт» завершены дноуглубительные работы. Как сообщили SeaNews в порту, теперь здесь смогут швартоваться сухогрузы дедвейтом до 180 тысяч тонн.

Объем дноуглубления составил более 30 тыс. куб. м, глубина была доведена до отметки более 16 м.

Работы велись с начала марта, выполняло их ООО «Морские технологии», ранее эта же компания осуществляла дноуглубительные работы на подходном канале и маневровой акватории от причала до входа в порт.