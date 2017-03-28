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Конференция Опасные грузы

Итоги Международной конференции «Смешанные перевозки опасных грузов и контейнеров»

28 марта 2017, 09:33 / SeaNews / Рейтинг: 132

Участие в конференции приняли представители деловых кругов, Минтранса, контрольно-надзорных органов, портовых властей

23-24 марта в Петербурге прошла XIII Международная конференция, посвященная обсуждению актуальных вопросов, касающихся перевозки опасных грузов и контейнеров всеми видами транспорта.

В мероприятии приняло участие более 80 человек – среди них представители 40 крупных компаний, связанных с производством, перевозкой и обработкой опасных грузов, представители Минтранса России, надзорно-контрольных органов (Ространснадзор, Ростехнадзор), портовых властей.

С итогами конференции можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

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