Опасные гидрометеорологические явления Ветер на море 28 марта 2017, 09:29 / SeaNews / Рейтинг: 96 Опасные явления в Белом и Баренцевом море, на Балтике и на Азове По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Белом море ветер северо-западный 10-15 м/сек, в порывах 17-22 м/сек, море – лед 4-5 баллов;

В Баренцевом море в юго-восточной части – ветер северный-северо-западный 10-15 м/сек, в порывах 18-23 м/сек, море 5 баллов, в северо-восточной части – ветер северо-восточный-северный 15-18 м/сек, море 5 баллов, медленное обледенение судов, на побережье Мурмана – ветер северо-западный 20-25 м/сек, море 5 баллов;

В Балтийском море ветер северо-западный 12-15 м/сек, море 2 балла;

В Азовском море в восточной части – ветер юго-западный в порывах 17-22 м/сек, море 3-4 балла. Оцените статью: 0