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Опасные гидрометеорологические явления

Ветер на море

28 марта 2017, 09:29 / SeaNews / Рейтинг: 95

Опасные явления в Белом и Баренцевом море, на Балтике и на Азове

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

  • В Белом море ветер северо-западный 10-15 м/сек, в порывах 17-22 м/сек, море – лед 4-5 баллов;
  • В Баренцевом море в юго-восточной части – ветер северный-северо-западный 10-15 м/сек, в порывах 18-23 м/сек, море 5 баллов, в северо-восточной части – ветер северо-восточный-северный 15-18 м/сек, море 5 баллов, медленное обледенение судов, на побережье Мурмана – ветер северо-западный 20-25 м/сек, море 5 баллов;
  • В Балтийском море ветер северо-западный 12-15 м/сек, море 2 балла;
  • В Азовском море в восточной части – ветер юго-западный в порывах 17-22 м/сек, море 3-4 балла.

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