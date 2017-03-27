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Усть-Луга буксир Damen

Кижуч и Черная барабулька в Усть-Луге

27 марта 2017, 17:22 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 274

Новые буксиры мощностью 5 тыс. л.с. построил Damen

26 марта 2017 года два буксира мощностью по 5 тыс. л.с. вышли из порта Роттердам (Нидерланды) и направились к месту своего постоянного базирования в порт Усть-Луга. Как сообщили SeaNews в Компании Усть-Луга, буксиры спроектированы и построены Damen Shipyards Group по заказу «Балтийского морского буксирного агентства» (БМБА). Суда получили имена «Кижуч» и «Черная барабулька».

«Новые буксиры с азимутальными кормовыми приводами проекта AZIMUTH STERN DRIVE TUG 3010 ICE по техническим характеристикам станут самыми современными и мощными на акватории Финского залива», – отметил генеральный директор БМБА Константин Гончаров.  По его словам, приобретение новых буксиров даст возможность работать без ограничения с газовозами и нефтеналивными танкерами и позволит одновременно обрабатывать два крупнотоннажных сухогрузных судна.

В состав флота БМБА входят современные азимутальные портовые буксиры ледового класса мощностью от 3200 л.с. до 4500 л.с., а также малые буксиры и суда технического флота.

Технические характеристики новых буксиров: длина – 29,84 м, ширина – 10,43 м, мощность – 2х 2600 л.с., скорость полного хода – 12 узлов. Суда оборудованы противопожарным оборудованием и предназначены для эскортирования танкеров и газовозов.

Первые ходовые испытания и тестирование технических характеристик буксиров «Кижуч» и «Черная барабулька» были успешно проведены на верфи в Голландии. По глубоководному каналу длиной в 33 км буксиры выходят в Северное море, далее идут к Кильскому проливу и через него уже выйдут к Балтике. В Усть-Лугу буксиры должны прийти 1 апреля.

По словам К. Гончарова, на переходе между голландским портом и портом прибытия будет работать международная команда – голландские судоводители и плавсостав БМБА – будущий экипаж судна, который пока выступает в роли стажеров.

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