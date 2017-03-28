Экспорт удобрений

Итоги января

В январе 2017 года российский экспорт минеральных азотных удобрений увеличился по сравнению с январем прошлого года на 44,4% и составил 936 тыс. тонн. В стоимостном выражении их экспорт вырос на 19,1% — до 153,7 млн долларов.

Объем ввезенных калийных удобрений, наоборот, снизился на 5,4%, до 416,7 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт калийных удобрений, по данным ФТС РФ, упал на 30% до 74,4 млн долларов.

Смешанных удобрений за первый месяц года экспортировали 553,3 тыс. тонн (+8,8% к январю 2016), на сумму 133,2 млн долларов (-22,9%).