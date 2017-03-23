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Финансы Прогноз Hapag-Lloyd

Hapag-Lloyd рассчитывает на улучшение рыночной конъюнктуры

27 марта 2017, 14:58 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 333

Результат за 2016 год – неудовлетворительный

Hapag-Lloyd опубликовал финансовый отчет за 2016 год.

Выручка сократилась с 8,8 млрд евро до 7,7 млрд евро – главным образом из-за существенного снижения фрахтовых ставок. Показатель EBITDA составил 607,4 млн евро – на 26,9% меньше, чем годом ранее. Операционная прибыль упала в 2,9 раза до 126,4 млн евро. Чистый убыток по и тогам 2016 года составил 93,1 млн евро против чистой прибыли 113,9 млн евро в 2015 году.

Как отметил CEO Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен, рыночная конъюнктура в первой половине 2016 года была очень сложной, однако во втором полугодии компании удалось улучшить свои показатели. «Хотя на общем фоне мы сработали и неплохо, однако результат все-таки неудовлетворительный. Мы рассчитываем, что в 2017 году состояние рынка улучшится, однако успех будет в значительной степени зависеть от того, удастся ли достигнуть более высоких фрахтовых ставок», – сказал он.

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