Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
28 марта 2017
11:10Экспорт водки на уровне прошлого года
23 марта 2017
16:13Экспорт и импорт зерна
10 марта 2017
13:05Корректировка турецкого списка
22 февраля 2017
10:58Автоматический режим сработал
21 февраля 2017
16:41Больше молока, меньше сахара и мяса
15 февраля 2017
15:14Про электронику и фармацевтику из Китая
14 февраля 2017
12:30Экспорт и импорт пшеницы выросли
6 февраля 2017
16:51Китай в зоне повышенного внимания
25 января 2017
10:05Подакцизные грузы
23 января 2017
11:13Импорт и экспорт ТНП
Импорт Статистика таможни Продукты питания

Импорт кофе вырос, а сахара – упал

27 марта 2017, 14:07 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 282

Поставки продовольственных товаров за январь

По итогам января российский импорт свежего и мороженого мяса сократился по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года на 0,8% и составил 27,6 тыс. тонн. В то же время изделий и консервов из мяса было импортировано 1,2 тыс. тонн — на 16,2% больше, чем годом ранее.

Мяса птицы за первый месяц 2017 года было ввезено 15,4 тыс. тонн — плюс 49,9% к уровню января прошлого года. Объем импортированной свежей и мороженой рыбы вырос на 13,7%, до 31,3 тыс. тонн.

Значительно увеличились поставки на российский рынок молока и сгущенныхсливок — на 68,5%, до 21,7 тыс. тонн. Импорт сливочного масла такжевырос по сравнению с январским показателем 2016 года на 24% и достиг 8,4тыс. тонн.


Цитрусовых за отчетный месяц импортировали на 38,2% больше, их объем составил 197,3 тыс. тонн.

Объем ввезенного в январе кофе, по данным ФТС РФ, превысил результаты января 2016 года на 11% — до 14,1 тыс. тонн. В то же время импорт чая сократился на 0,8%, составив 10,3 тыс. тонн.

Импорт сахара продолжает падать. Так, сахара-сырца по итогам отчетного месяца было импортировано 2,2 тыс. тонн, это на 85,7% меньше, чем годом ранее. Импорт белого сахара снизился на 40,3% — до 19,5 тыс. тонн.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
28 марта 2017
11:10Экспорт водки на уровне прошлого года
27 марта 2017
15:17Экспорт удобрений
14:58Hapag-Lloyd рассчитывает на улучшение рыночной конъюнктуры
14:07Импорт кофе вырос, а сахара – упал
12:32Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2017
11:21Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2017SeaNews Club material
24 марта 2017
16:38197 млн TEUSeaNews Club material
14:51Контейнерный рейтингSeaNews Club material
23 марта 2017
17:37Прогнозные данныеSeaNews Club material
16:13Экспорт и импорт зерна
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное