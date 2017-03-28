Импорт кофе вырос, а сахара – упал

Поставки продовольственных товаров за январь

По итогам января российский импорт свежего и мороженого мяса сократился по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года на 0,8% и составил 27,6 тыс. тонн. В то же время изделий и консервов из мяса было импортировано 1,2 тыс. тонн — на 16,2% больше, чем годом ранее.

Мяса птицы за первый месяц 2017 года было ввезено 15,4 тыс. тонн — плюс 49,9% к уровню января прошлого года. Объем импортированной свежей и мороженой рыбы вырос на 13,7%, до 31,3 тыс. тонн.

Значительно увеличились поставки на российский рынок молока и сгущенныхсливок — на 68,5%, до 21,7 тыс. тонн. Импорт сливочного масла такжевырос по сравнению с январским показателем 2016 года на 24% и достиг 8,4тыс. тонн.



Цитрусовых за отчетный месяц импортировали на 38,2% больше, их объем составил 197,3 тыс. тонн.

Объем ввезенного в январе кофе, по данным ФТС РФ, превысил результаты января 2016 года на 11% — до 14,1 тыс. тонн. В то же время импорт чая сократился на 0,8%, составив 10,3 тыс. тонн.

Импорт сахара продолжает падать. Так, сахара-сырца по итогам отчетного месяца было импортировано 2,2 тыс. тонн, это на 85,7% меньше, чем годом ранее. Импорт белого сахара снизился на 40,3% — до 19,5 тыс. тонн.