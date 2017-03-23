Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2017

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27 марта 2017, 12:32 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 298

Снизились ставки на европейском и американском направлениях

На 12 неделе спотовые ставки на трейде Азия – Европа и американском направлении продолжили снижаться.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр, а также на порты Средиземноморья опустились одинаково на 0,5%.

Ставки на порты западного побережья США снизились по сравнению с 11 неделей на 3,7%, на порты восточного побережья – на 3,5%. На южноамериканском направлении ставки уменьшились на 1,9%.

В то же время ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе поднялись на 25%. Ставки на австралийские и новозеландские порты также выросли на 0,7%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии увеличились одинаково на 2,4%. Также произошел значительный рост ставок на Южную Корею — на 35,6%. Ставки на Тайвань по сравнению с позапрошлой неделей выросли на 8,9%, а на Сингапур — наоборот, опустились на 3,4%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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