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Усть-Луга Ледовая обстановка Ограничения

Новое смягчение ледовый ограничений в Усть-Луге

27 марта 2017, 12:13 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 214

Для барже-буксирных составов

В соответствии с распоряжением капитана морского порта Усть-Луга, в порту изменяются ограничения по режиму ледового плавания.

С 00-00 28 марта к самостоятельному плаванию во льдах допускаются барже-буксирные составы.

Ограничения, установленные для маломерных судов, остаются в силе.

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