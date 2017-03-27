Усть-Луга Ледовая обстановка Ограничения Новое смягчение ледовый ограничений в Усть-Луге 27 марта 2017, 12:13 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 214 Для барже-буксирных составов В соответствии с распоряжением капитана морского порта Усть-Луга, в порту изменяются ограничения по режиму ледового плавания. С 00-00 28 марта к самостоятельному плаванию во льдах допускаются барже-буксирные составы. Ограничения, установленные для маломерных судов, остаются в силе. Оцените статью: 2