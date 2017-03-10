Об участии России в международных организациях

Рассказал директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса Виталий Клюев

В Санкт-Петербурге прошла 13-я международная конференция «Смешанные перевозки опасных грузов», организованная Международной ассоциацией по опасным грузам и контейнерам. Об участии Российской Федерации в профильных международных организациях рассказал директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта министерства транспорта РФ Виталий Клюев.

«Российская Федерация является членом многих международных организаций, прежде всего, это Международная морская организация. Российская Федерация – ее сторона с самого начала ее деятельности, постоянный член Совета. Россия влияет на работу этой организации достаточно ощутимо. Серьезность нашего подхода к работе подтверждается тем, что Россия одна из немногих стран, кто имеет специализированное постоянное представительство в Международной морской организации. Это представительство подчиняется Министерству транспорта и является структурным подразделением Минтранса. Три его специалиста работают на постоянной основе и занимаются в том числе вопросами международной перевозки опасных грузов».

«Работа этой организации устроена так, что она основана на функционировании комитетов. Их несколько. Почти все они связаны с перевозкой грузов и опасных грузов. Наиболее важным, по моему мнению, является комитет по безопасности на море. Безусловно, Россия участвует в этом комитете. В силу распределения обязанностей между федеральными органами власти по отношению к международным организациям департамент государственной политики в области морского и речного транспорта отвечает за государственную политику в отношении Международной морской организации».

«Работа с Международной морской организацией построена следующим образом. Постоянный представитель отчитывается перед Минтрансом и ежедневно взаимодействует с департаментом по всем вопросам организации. На каждую сессию комитетов и подкомитетов создается техническое задание от имени Российской Федерации, формируется делегация из представителей от структур власти, бизнеса. По многим вопросам мы приглашаем и ассоциации, и судоходные компании, портовые структуры – как по подготовке технических заданий, так и для самой работы организации», – рассказал В.Клюев.

«Здесь есть нюансы: прежде всего, это участие от имени страны, и интересы государства здесь превалируют в формировании нашей позиции. Поэтому делегация всегда ограничена в своих возможностях в утвержденном техническом задании и должны действовать в соответствии с ним.

Другие организации, которые можно было бы упомянуть, это комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН. Здесь наша группа занимается разработкой правил, предписанием и синхронизацией нормативных документов для внутреннего водного транспорта. И тут есть отличия: если ИМО принимает решения, которые обязательны к исполнению сторонами, то все решения комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН носят рекомендательный характер в виду того, что внутренний транспорт является внутренним. И здесь наша работа заключается в том, чтобы придать нашей позиции общие подходы. Затем, когда общие европейские подходы будут сформулированы, то и транслировать в наше национальное законодательство».

«Наш национальный законодатель своеобразный, он принимает международные нормы, когда они обязательны, но когда рекомендательны – дела обычно обстоят значительно сложнее, – отметил В.Клюев. – Тем не менее, мы такую работу ведем, и я хочу вас проинформировать, что национальные правила по внутренним водным путям, имею в виду весь комплект документов, они в достаточной степени коррелируют со всеми профильными процессами в Европе».

«Еще одна организация – по государственному портовому контролю. Это такой enforcement, насильственный механизм, который составляют судоходные компании, сегодня и порты, по выполнению международных требований, принятых Международной морской организацией. В силу резолюции 252 ассамблеи ИМО созданы международные процедуры контроля судов в морских портах. Некоторые страны объединились и создали региональные организации по государственному портовому контролю. Россия участвует в трех таких организациях. Он все называются одинаково – Меморандум о взаимопонимании контроля судов. А дальше добавляется регион, на который этот меморандум действует. В сентябре мы принимаем комитет Токийского меморандума, встреча пройдет во Владивостоке, более 20 стран к нам приедут обсудить механизм контроля судов в портах. На следующей неделе начинается заседание комитета Черноморского меморандума, где наш представитель председательствует. И вот эти международные организации формулируют механизмы контроля судов и меры, которые принимаются к судам. Есть две самые сложные меры: это задержание судна в порту до тех пор, пока не будут выполнены все требования, в том числе и по перевозке опасных грузов, и запрет захода в порт. Эта мера, правда, практикуется только в Европе, Азия только задумывается над этой мерой, но, тем не менее она крайне действенная: сегодня в Европе объявлено около 25 судов, которым вообще запрещены заходы в европейские порты, в том числе и в Российской Федерации», – отметил В.Клюев.