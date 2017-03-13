Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2017
27 марта 2017, 11:21 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 493
На 13 неделе года цены на бункерное топливо опустились почти во всех исследуемых портах.
Почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо продолжили свое снижение
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