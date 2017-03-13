Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
13 марта 2017
16:50Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2017SeaNews Club material
6 марта 2017
13:37Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2017SeaNews Club material
28 февраля 2017
17:40Обзор мирового рынка бункеровки. 9 неделя 2017SeaNews Club material
27 февраля 2017
14:51Меньше бункера в Роттердаме
20 февраля 2017
17:42Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2016SeaNews Club material
15 февраля 2017
12:56Первый в мире LNG бункеровщик
10 февраля 2017
16:46Обзор мирового рынка бункеровки. 6 неделя 2016SeaNews Club material
16:05Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива
16:03Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива
3 февраля 2017
17:19Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2016SeaNews Club material
бункеровка Бункерный бизнес

Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2017

27 марта 2017, 11:21 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 494

Почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо продолжили свое снижение

На 13 неделе года цены на бункерное топливо опустились почти во всех исследуемых портах.
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.
Подписка SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
28 марта 2017
11:10Экспорт водки на уровне прошлого года
27 марта 2017
15:17Экспорт удобрений
14:58Hapag-Lloyd рассчитывает на улучшение рыночной конъюнктуры
14:07Импорт кофе вырос, а сахара – упал
12:32Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2017
11:21Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2017SeaNews Club material
24 марта 2017
16:38197 млн TEUSeaNews Club material
14:51Контейнерный рейтингSeaNews Club material
23 марта 2017
17:37Прогнозные данныеSeaNews Club material
16:13Экспорт и импорт зерна
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное