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Тарифы ФАС Антимонопольное регулирование GlobalPorts

ФАС выдала предписание трем компаниям Global Ports

27 марта 2017, 10:16 / SeaNews / Рейтинг: 478

Global Ports намерен оспаривать решение ФАС в суде

Федеральная антимонопольная служба признала три компании в составе Global Ports – АО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт» и ООО «Восточная стивидорная компания» нарушившими – п.1 ч.1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

По информации ФАС, нарушение ПКТ и ПЛП выразилось в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке контейнеров в Большом порту Санкт-Петербург с 1 января 2015 года, ВСК признана виновной в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке контейнеров в морском порту Восточный.

«С учетом решения Президиума ФАС России о применяемой форме взыскания по нарушениям, ущерб от которых значительно превышает максимальный размер оборотного штрафа, антимонопольный орган решил выдать компаниям предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической деятельности», – говорится в сообщении ФАС. До этого служба выдала аналогичное предписание НМТП.

В Global Ports считают, что компании не нарушали требований законодательства о защите конкуренции. Группа намерена оспаривать вынесенное ФАС решение и предписание в суде. «В период рассмотрения судебного иска в судебных инстанциях, исполнение предписания антимонопольной службы будет приостановлено. В случае, если суды оставят предписание ФАС России в силе, то с компаний Группы можетбыть взыскана в пользу федерального бюджета сумма, эквивалентная размеру определенной ФАС России необоснованно полученной выручки, которая в настоящий момент неизвестна», – отмечают в Global Ports.

«Global Ports предлагает рыночные и конкурентоспособные цены на свои услуги, работая на высококонкурентном рынке со значительным объемом свободных мощностей. С начала года Global Ports предоставил своим клиентам дополнительные коммерческие возможности, а также ввел рублевые тарифы на услуги, предлагаемые российским экспедиторам грузов».

«Российский рынок контейнерных терминалов характеризуется высоким уровнем конкуренции на фоне низкой загруженности портовых мощностей. Загруженность мощностей – показатель, отражающий объем фактически использующихся мощностей в портах.  В конце 2016 г. он составлял около 50% по сравнению с 74% в 2013 г. Это указывает на значительное увеличение свободных мощностей в портах, и эта тенденция сохраняется и по сей день, в результате чего имеет место высочайшая конкуренция, которая способствует снижению цен», – подчеркнули в Global Ports.

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