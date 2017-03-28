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Утечка газа на буровой

27 марта 2017, 10:06 / SeaNews / Рейтинг: 238

Отказ главного двигателя в Баренцевом море, навал в Калининграде

По данным ГМСКЦ, 26 марта в 11-40 поступило сообщение из Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры о том, что на морской добывающей платформе «Лун-А» Лунского месторождения в Охотском море произошла утечка газа. С платформы эвакуировано 92 человека, на платформе остаются 48 человек. В 15-00 26 марта работы по устранению ликвидации утечки газа были остановлены, загрязнение акватории Охотского моря не зафиксировано. На 6 утра 27 марта техническая неисправность на буровой платформе устранена, обстановка нормализована, экипаж в количестве 92 человека готовится к пересадке на платформу «Лун-А».

25 марта в 23-30 было получено донесение о потере хода по причине неисправности главного двигателя судном «Lady Irina», флаг Нидерланды, судовладелец MCS International Maine Services. Судно находится в Баренцевом море, 17 миль к северу от мыса Цыпнаволок. МСКЦ Мурманск запросил ОД СНФ направить к аварийному судну спасательное судно «Мурманрыба». В 21-30 «Мурманрыба» вышел к аварийному судну. В 00-45 26 марта «Lady Irina» восстановил ход, со скоростью 4 узла следует в Киркинес, от буксировки в порт Мурманск отказался.

В 4-40 26 марта при следовании в порт Калининград теплоход «OSA», флаг Кипр, судовладелец Wind Shipping APS, в результате отказа рулевого устройства по инерции произвел навал на рейдовый причал 40-го пикета. Пострадавших, загрязнения акватории нет. Мореходное состояние судна не нарушено, судно видимых повреждений не имеет. В результате навала поврежден металлический переходной мостик причала. Судно стало на якорь. В 5-42 после ремонта рулевого устройства в сопровождении буксира «OSA» следует к причалу №16 порта для выгрузки.

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