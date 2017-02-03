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197 млн TEU

24 марта 2017, 16:38 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 212

Статистика китайских портов

В 2016 году крупнейшие 25 портов материкового Китая обработали в совокупности 197,1 млн TEU.
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