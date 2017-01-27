Контейнерный рейтинг

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24 марта 2017, 14:51 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 247

Закупки контейнеров в 2016 и крупнейшие лизинговые контейнерные компании

По итогам 2016 года в мире было продано 2,2 млн TEU контейнеров.
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