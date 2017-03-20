Авиадоставка ракеты-носителя

Из Самары во Французскую Гвиану

Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом перевозки ракеты-носителя на борту грузового самолета Ил-76ТД-90ВД. Блок третьей ступени российской ракеты-носителя «Союз-СТ» был доставлен из Самары в Кайенну (Французская Гвиана), где расположен космодром Европейского космического агентства.

Перевозка осуществлялась на специально изготовленной транспортировочной раме. Маршрут перелета был запланирован с учетом особой чувствительности груза, который не рассчитан на большое количество промежуточных посадок в течение полета.

Ракета-носитель «Союз-СТ» выведет на орбиту американский спутник SES-15, который используется глобальным оператором спутниковой связи SES. Запуск космического оборудования запланирован на первую декаду апреля.