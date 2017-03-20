Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
20 марта 2017
09:3820 марта в истории транспортной отрасли
17 марта 2017
10:02Спутники в полете
16 марта 2017
10:44Вертолеты прилетели на самолете
14 марта 2017
09:3314 марта в истории транспортной отрасли
27 февраля 2017
09:4627 февраля в истории транспортной отрасли
17 февраля 2017
09:3117 февраля в истории транспортной отрасли
9 февраля 2017
09:559 февраля в истории транспортной отрасли
8 февраля 2017
09:418 февраля в истории транспортной отрасли
31 января 2017
09:5331 января в истории транспортной отрасли
26 января 2017
09:4326 января в истории транспорта
Авиаперевозки Волга-Днепр

Авиадоставка ракеты-носителя

24 марта 2017, 12:43 / SeaNews / Рейтинг: 205

Из Самары во Французскую Гвиану

Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом перевозки ракеты-носителя на борту грузового самолета Ил-76ТД-90ВД. Блок третьей ступени российской ракеты-носителя «Союз-СТ» был доставлен из Самары в Кайенну (Французская Гвиана), где расположен космодром Европейского космического агентства.

Перевозка осуществлялась на специально изготовленной транспортировочной раме. Маршрут перелета был запланирован с учетом особой чувствительности груза, который не рассчитан на большое количество промежуточных посадок в течение полета.

Ракета-носитель «Союз-СТ» выведет на орбиту американский спутник SES-15, который используется глобальным оператором спутниковой связи SES. Запуск космического оборудования запланирован на первую декаду апреля.

Оцените статью:

-1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
24 марта 2017
16:38197 млн TEUSeaNews Club material
14:51Контейнерный рейтингSeaNews Club material
12:43Авиадоставка ракеты-носителя
11:36Поднят из воды Sewol
10:31Тарифы Платона
09:54Загрязнение нефтепродуктами в Петербурге
23 марта 2017
17:37Прогнозные данныеSeaNews Club material
16:13Экспорт и импорт зерна
15:12Роттердам присматривается к Бразилии
13:29150 тыс. тонн Либерийского регистра
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное