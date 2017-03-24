Поднят из воды Sewol

Операция продолжается

В Южной Корее поднят из воды паром «Sewol», затонувший почти три года назад.

Трагедия, в которой погибло 304 человека, большинство из которых – школьники, отправлявшиеся на экскурсию, произошла 16 апреля 2014 года. Капитан получил пожизненное, еще более 10 членов экипажа были приговорены к более коротким срокам заключения.

Работы по подъему судна, лежавшего на борту на глубине 44 метра, начались в среду вечером и продолжались всю ночь. Под корпус были заведены 33 балки, подъем осуществлялся с помощью 66 гидравлических домкратов.

В четверг судно показалось на поверхности. По информации Reuters, планируется, что паром поднимут на 13 м над морем, после чего погрузят на полупогружное судно для транспортировки в ближайший порт. Предполагается, что это займет 12-13 дней.

Стоимость спасательной операции оценивается в сумму порядка 85 млрд корейских вон (75 млн долларов). Работы выполняет консорциум китайских компаний во главе с Shanghai Salvage Co.