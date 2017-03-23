Тарифы Платона

Коэффициент 0,51 вместо 0,82 и 1,91 рубля за километр вместо 3,06

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 января 2017 года №120 «О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 года №1191» с 15 апреля 2017 года к размеру платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (3,73 рубля за километр пути), должен был применяться коэффициент 0,82 (размер платы за километр пути составил бы в этом случае 3,06 рубля).

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства, новым постановлением «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года №120» коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,91 рубля. Новое пока не опубликовано, его номер в сообщении не указан, но о нем говорится как о подписанном.

Решение, говорится в сообщении, было принято на встрече председателя правительства Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок, состоявшейся 23 марта 2017 года.