Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
23 марта 2017
10:18Гибрид трака с троллейбусом
22 декабря 2016
13:44Как стояли, так и стоим
29 июля 2016
09:38Китайский TIR
23 июня 2016
15:02Гарантию по МДП повысили до 100 тыс. евроSeaNews Club material
1 января 2016
00:00Подписка SeaNews
31 мая 2011
15:50За перевес ответит грузоотправительSeaNews Club material
23 мая 2011
17:48Международным перевозчикам сократят квотуSeaNews Club material
12 мая 2011
17:16Новый закон для автоперевозчиковSeaNews Club material
31 марта 2011
16:34России нужно больше шведских дозволовSeaNews Club material
18 февраля 2011
15:08Постояли, подумалиSeaNews Club material
Автоперевозки Тарифы Платон

Тарифы Платона

24 марта 2017, 10:31 / SeaNews / Рейтинг: 225

Коэффициент 0,51 вместо 0,82 и 1,91 рубля за километр вместо 3,06

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 января 2017 года №120 «О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 года №1191» с 15 апреля 2017 года к размеру платы  в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (3,73 рубля за километр пути), должен был применяться коэффициент 0,82 (размер платы за километр пути составил бы в этом случае 3,06 рубля).

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства, новым постановлением «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года №120» коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,91 рубля. Новое пока не опубликовано, его номер в сообщении не указан, но о нем говорится как о подписанном.

Решение, говорится в сообщении, было принято на встрече председателя правительства Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок, состоявшейся 23 марта 2017 года.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
24 марта 2017
16:38197 млн TEUSeaNews Club material
14:51Контейнерный рейтингSeaNews Club material
12:43Авиадоставка ракеты-носителя
11:36Поднят из воды Sewol
10:31Тарифы Платона
09:54Загрязнение нефтепродуктами в Петербурге
23 марта 2017
17:37Прогнозные данныеSeaNews Club material
16:13Экспорт и импорт зерна
15:12Роттердам присматривается к Бразилии
13:29150 тыс. тонн Либерийского регистра
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное