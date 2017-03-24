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Загрязнение нефтепродуктами в Петербурге

24 марта 2017, 09:54 / SeaNews / Рейтинг: 221

С полузатопленных буксиров КУГИ

По данным ГМСКЦ, в 13-45 23 марта было обнаружено загрязнение акватории в районе острова Белый (Новоканонерская гавань). Источником загрязнения явились полузатопленные буксиры «Вьюга» и «Ураган» (судовладелец КУГИ правительства Санкт-Петербурга), у которых при подъеме уровня воды смыло за борт пустые бочки из-под нефтепродуктов.

Силами МСП Балтийского филиала ФБУ «МСС Росморречфлота» на борт буксира «Арктур» поднято 6 бочек и 3 канистры. Масляное пятно обработано сорбентом. С 17-25 работы по ликвидации загрязнения приостановлены до светлого времени суток 24 марта.

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