Экспорт и импорт зерна

К январю экспорт пшеницы вырос, к декабрю - упал

За январь 2017 года Россия экспортировала 1,9 млн тонн пшеницы и меслина, что на 47,4% больше показателя аналогичного периода прошло года. В то же время по сравнению с декабрем прошлого года экспорт упал на 21,6%. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 59,6% – до 347,2 млн долларов (-16,3% к уровню декабря).

Основная часть экспорта приходится на страны дальнего зарубежья – порядка 1,87 млн тонн, что на 47,5% больше, чем в январе 2016 года (-19,6% к уровню декабря). Стоимость экспортированных в дальнее зарубежье пшеницы и меслина, по данным ФТС РФ, составила 335,2 млн долларов (плюс 59,8% к уровню января и минус 14,2% к декабрю). В страны СНГ было поставлено 66,5 тыс. тонн пшеницы, что на 44,3% выше уровня января и ниже на 53,9% уровня декабря. В денежном выражении поставки в СНГ по сравнению с январем выросли на 52,6% и относительно декабря упали на 50,6% – до 11,9 млн долларов.

Одновременно ввоз пшеницы в Россию в январе этого года снизился на 76,2% по сравнению с январем 2016 года и на 7,2% относительно декабря прошлого года - до 15,1 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы в сравнении с показателем января снизился на 71,1% и относительно декабрьского уровня, напротив, увеличился на 18,2% - до 2,6 млн долларов.

Физическом выражении импорт ячменя составил 6,2 млн тонн (плюс 56,2% к январю и минус 47,7% к декабрю), кукурузы – 7,1 млн тонн (плюс 91,1% к январю и минус 0,8% к декабрю). В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ составили 1,2 млн долларов (рост в 3 раза к январю и минус 42,9% к декабрю), кукурузы – 27,9 млн долларов (рост в 2,4 раза к январю и плюс 6,1% к декабрю).