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Роттердам

Роттердам присматривается к Бразилии

23 марта 2017, 15:12 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 70

Подписан меморандум о взаимопонимании

22 марта Администрация порта Роттердам подписала меморандум о взаимопонимании с правительством штата Сеара (Бразилия) с целью совместного изучения возможностей сотрудничества. Как сообщает Администрация порта, это может привести к созданию совместного предприятия по развитию индустриального комплекса порта Песен (Industrial Port Complex of Pecém).

Подписание меморандума находится в русле внешней политики Администрации порта Роттердам. На сегодня у Роттердама успешно развивается совместное предприятие с Султанатом Оман по развитию порта и свободной зоны Сохар. Еще два портовых СП, в которых принимает участие Администрация порта Роттердам, работают в Порту-Сентрале в Бразилии и в Куала-Танджунге в Индонезии. Кроме того, в ряде портовых проектов Администрация порта Роттердам выступает в качестве консультанта.

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