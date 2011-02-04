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Либерийский реестр

150 тыс. тонн Либерийского регистра

23 марта 2017, 13:29 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 106

Юбилейный балкер стал 4167-м

Совокупный гросс-тоннаж зарегистрированных в Либерийском регистре судов превысил 150 млн тонн, сообщили SeaNews в регистре. По числу зарегистрированных судов и их брутто-тоннажу Либерийский регистр остается на втором месте в мире после Панамского.

Юбилейные тонны Либерийскому регистру принес принадлежащий Scorpio Group балкер «SBI Jive» брутто-тоннажом 43,3 тыс. тонн. С учетом вновь зарегистрированного судна, теперь под флагом Либерии работают 4167 судов. 

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