150 тыс. тонн Либерийского регистра

Юбилейный балкер стал 4167-м

Совокупный гросс-тоннаж зарегистрированных в Либерийском регистре судов превысил 150 млн тонн, сообщили SeaNews в регистре. По числу зарегистрированных судов и их брутто-тоннажу Либерийский регистр остается на втором месте в мире после Панамского.

Юбилейные тонны Либерийскому регистру принес принадлежащий Scorpio Group балкер «SBI Jive» брутто-тоннажом 43,3 тыс. тонн. С учетом вновь зарегистрированного судна, теперь под флагом Либерии работают 4167 судов.