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Новороссийский морской торговый порт Финансы

НМТП закрыл 2016 год с прибылью

23 марта 2017, 12:15 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 136

Против убытка годом ранее – финансовая отчетность по РСБУ

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовую отчетность за 2016 год по РСБУ.

Чистая прибыль по итогам года составила 40,7 млрд рублей против чистого убытка 5,2 млрд рублей за 2015 год.

Выручка группы составила 27,1 млрд рублей – на 12,4% выше, чем годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 13% до 21,6 млрд рублей.

Прибыль от продаж выросла на 11,9% до 20,2 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 46,9 млрд рублей против убытка 10,3 млрд рублей годом ранее.

Себестоимость продаж увеличилась на 10,1% до 5,5 млрд рублей. Управленческие расходы выросли на 32,1% до 1,4 млрд рублей.

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