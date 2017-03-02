О расширении порта Ванино

Под строительство угольного терминала на 24 млн тонн

По информации ФГУП «Росморпорт», распоряжением Правительства России от 13.03.2017 № 435-р принято решение о расширении морского порта Ванино за счет включения в его состав земельных участков, предназначенных для строительства морского терминала мощностью 24 млн тонн в год, расположенных на северной прибрежной территории бухты Мучке Ванинского района Хабаровского края.

Проект строительства на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля осуществляется ООО «Саха (якутская) транспортная компания» и ФГУП «Росморпорт» в рамках совместного инвестиционного проекта.

В рамках проект предполагается строительство двух причалов для отгрузки угля, участка с причалом портофлота, корневого участка с берегоукреплением, комплекса навалочных грузов, топливозаправочного комплекса, железнодорожного хозяйства и административно-бытового комплекса.

Росморпорт отвечает за дноуглубительные работы, которые планируется выполнить в 2 этапа: на первом этапе – на площади 28,7 га с доведением отметок дна до -19,3 метров, на втором этапе – на площади 33,7 га с доведением отметок дна до -21,2 метров. Также предприятием запланирована организация якорной стоянки площадью 10,9 кв. км с отметками дна -21-30 м.

Реализация проекта запланирована на период с 2018 по 2021 год. Предполагается, что на первом этапе (до 2020 года) терминал будет обеспечивать перевалку угля в объеме 12 млн тонн, а при полном развитии (до 2021 года) – в объеме 24 млн тонн.